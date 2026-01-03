https://sputnik-georgia.ru/20260103/kvaratskheliya-popal-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-chempionata-frantsii-po-itogam-goda-296515676.html
Кварацхелия попал в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года
Кварацхелия попал в символическую сборную чемпионата Франции по итогам года
Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия попал в символическую сборную французской Лиги 1 2025 года по версии авторитетного статистического портала Sofascore. Sofascore составил символическую сборную года по схеме 4–3–3 и выбрал игроков с наивысшим рейтингом в Лиге 1 по позициям. Средний рейтинг грузинского вингера составляет 7,07 балла, что является лучшим показателем среди игроков на позиции Кварацхелии в чемпионате Франции. Чемпионат Франции возобновился 2 января. "Ланс" лидирует в турнирной таблице с 40 очками, "Пари Сен-Жермен отстает от него на четыре очка и имеет одну игру в запасе. Матч между двумя лидерами Лиги 1 состоится 4 января в 23:45 по тбилисскому времени. Кварацхелия перешел в "Пари Сен-Жермен" из итальянского "Наполи" в январе 2025 года. За этот трансфер прежний клуб грузинского футболиста получил 70 млн евро, а также 10 млн евро в качестве бонусов. В составе "ПСЖ" в 2025 году Кварацхелия выиграл Лигу 1, Лигу чемпионов, Кубок, Суперкубок Франции и Межконтинентальный кубок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
