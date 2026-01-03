Мадуро предстанет перед судом по уголовным обвинениям в США

https://sputnik-georgia.ru/20260103/maduro-predstanet-pered-sudom-po-ugolovnym-obvineniyam-v-ssha-296517191.html
2026-01-03T14:54+0400
2026-01-03T14:54+0400
2026-01-03T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал скоро выступить с подробностями.Ранее в администрации Трампа заявили, что официальное заявление по атаке на Венесуэлу будет опубликовано после того, как ВВС США покинут воздушное пространство Боливарианской Республики.В субботу утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал скоро выступить с подробностями.
"Только что разговаривал по телефону с (госсекретарем США Марко Рубио - ред.). Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для привлечения к ответственности по уголовным обвинениям в Соединенных Штатах", - написал Ли в соцсети X.
Ранее в администрации Трампа заявили, что официальное заявление по атаке на Венесуэлу будет опубликовано после того, как ВВС США покинут воздушное пространство Боливарианской Республики.
В субботу утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных.