Мадуро предстанет перед судом по уголовным обвинениям в США

В субботу утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы 03.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио утверждает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом в Штатах по уголовным обвинениям. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил об успешном масштабном ударе по Венесуэле. Он также заявил, что президента страны Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы. Американский лидер пообещал скоро выступить с подробностями.Ранее в администрации Трампа заявили, что официальное заявление по атаке на Венесуэлу будет опубликовано после того, как ВВС США покинут воздушное пространство Боливарианской Республики.В субботу утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что распорядился нанести удары по ряду объектов в Венесуэле , в том числе военных. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

