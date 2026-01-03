https://sputnik-georgia.ru/20260103/nazvany-osnovnye-riski-dlya-mirovoy-ekonomiki-v-2026-godu-296504911.html
Названы основные риски для мировой экономики в 2026 году
В РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году 03.01.2026, Sputnik Грузия
Названы основные риски для мировой экономики в 2026 году
12:56 03.01.2026 (обновлено: 13:21 03.01.2026)
В РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Ключевыми рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать возможный кризис компаний технологического сектора на фондовом рынке, отложенные последствия торговых войн, а также рост числа банкротств в реальном и финансовом секторах. Об этом говорится в прогнозах Российской академии наук (РАН).
"Главные экономические риски 2026 года – это, во-первых, взрыв пузыря бигтеха на фондовом рынке; во-вторых, отложенный эффект торговых войн; в-третьих, волна банкротств перегруженных долгом компаний реального сектора и финансовых структур", – цитирует РИА Новости прогноз аналитиков РАН.
В исследовании также указывается, что инвесторы, вкладывающие средства в компании технологического сектора, могут находиться "в ловушке", поскольку пока остается неопределенным, смогут ли такие инвестиции обеспечить ожидаемую доходность на фондовом рынке.
"Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", – поясняют эксперты.
Дополнительным фактором уязвимости мировой экономики аналитики называют высокий уровень государственного долга в ряде стран.
В частности, ситуация в США оценивается как напряженная: ежегодные процентные выплаты по госдолгу достигли около 1 трлн долларов, что составляет 3,2% ВВП и является третьей по величине статьей бюджетных расходов после здравоохранения и социального обеспечения.
Одновременно с этим в РАН отмечают, что общий уровень неопределенности в мировой экономике в последнее время снизился.
"Практическая реализации тарифной политики США показала, что администрация Дональда Трампа, несмотря на политические декларации, демонстрирует склонность к достижению рациональных компромиссов с торговыми партнёрами Соединённых Штатов, особенно если сталкивается, как, например, в случае Китая, с весомыми контраргументами", – поясняют аналитики РАН.