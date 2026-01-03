https://sputnik-georgia.ru/20260103/nazvany-osnovnye-riski-dlya-mirovoy-ekonomiki-v-2026-godu-296504911.html

Названы основные риски для мировой экономики в 2026 году

Названы основные риски для мировой экономики в 2026 году

В РАН назвали главные риски для мировой экономики в 2026 году 03.01.2026

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Ключевыми рисками для мировой экономики в 2026 году могут стать возможный кризис компаний технологического сектора на фондовом рынке, отложенные последствия торговых войн, а также рост числа банкротств в реальном и финансовом секторах. Об этом говорится в прогнозах Российской академии наук (РАН).В исследовании также указывается, что инвесторы, вкладывающие средства в компании технологического сектора, могут находиться "в ловушке", поскольку пока остается неопределенным, смогут ли такие инвестиции обеспечить ожидаемую доходность на фондовом рынке."Для того чтобы принести достаточную прибыль инвесторам, к 2030 году выручка должна вырасти в 100 раз", – поясняют эксперты.Дополнительным фактором уязвимости мировой экономики аналитики называют высокий уровень государственного долга в ряде стран. В частности, ситуация в США оценивается как напряженная: ежегодные процентные выплаты по госдолгу достигли около 1 трлн долларов, что составляет 3,2% ВВП и является третьей по величине статьей бюджетных расходов после здравоохранения и социального обеспечения.Одновременно с этим в РАН отмечают, что общий уровень неопределенности в мировой экономике в последнее время снизился."Практическая реализации тарифной политики США показала, что администрация Дональда Трампа, несмотря на политические декларации, демонстрирует склонность к достижению рациональных компромиссов с торговыми партнёрами Соединённых Штатов, особенно если сталкивается, как, например, в случае Китая, с весомыми контраргументами", – поясняют аналитики РАН.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

