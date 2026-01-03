https://sputnik-georgia.ru/20260103/nepogoda-v-zapadnoy-gruzii-vnesla-korrektivy-v-dvizhenie-poezdov-296517773.html

Непогода в Западной Грузии внесла коррективы в движение поездов

Непогода в Западной Грузии внесла коррективы в движение поездов

Sputnik Грузия

Будет курсировать только поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси 03.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-03T16:32+0400

2026-01-03T16:32+0400

2026-01-03T16:32+0400

грузинская железная дорога

западная грузия

тбилиси

шида картли

погода

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/0e/291409318_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3ac999e963b224ee79ad0b51d1314b23.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Из-за сложных метеорологических условий в Западной Грузии 3 и 4 января движение поездов по основным и пригородным направлениям будет временно приостановлено, говорится в заявлении "Грузинской железной дороги". Синоптики сообщили об ухудшении погоды на большей части территории Грузии 3 и 4 января. Температура ночью в Колхидской долине достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбик термометра опустится до -17. На ряде дорог ожидается гололедица. "Уважаемые пассажиры, хотели бы сообщить вам, что в связи со сложными метеорологическими условиями, особенно плохой погодой в Западной Грузии, периодически возникают различные препятствия для движения поездов на железной дороге. В связи с текущей сложной ситуацией, 3 и 4 января движение поездов в основных и пригородных направлениях будет временно приостановлено", — говорится в заявление ГЖД. Будет курсировать только поезд Тбилиси-Батуми-Тбилиси. "Грузинские железные дороги" приносят извинения за причиненные неудобства. Пассажирам будет полностью возмещена стоимость билетов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

западная грузия

тбилиси

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузинская железная дорога, западная грузия, тбилиси, шида картли, погода, новости, грузия