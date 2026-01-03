https://sputnik-georgia.ru/20260103/pervaya-avariya-s-letalnym-iskhodom-v-tbilisi-v-novom-godu---pogibli-dvoe-296504539.html
Первая авария с летальным исходом в Тбилиси в Новом году - погибли двое
Первая авария с летальным исходом в Тбилиси в Новом году - погибли двое
По информации очевидцев трагедии, автомобиль ехал на высокой скорости 03.01.2026
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Двое человек погибли в результате ДТП на проспекте Церетели в Тбилиси ночью 2 января, сообщил телеканала "Пирвели". МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". На видео, распространенном пользователями в социальной сети, видно, что автомобиль въехал на тротуар и врезался в дерево. По информации очевидцев трагедии, автомобиль ехал на высокой скорости. Погибли двое молодых людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
