Первая авария с летальным исходом в Тбилиси в Новом году - погибли двое
03.01.2026

Первая авария с летальным исходом в Тбилиси в Новом году - погибли двое

По информации очевидцев трагедии, автомобиль ехал на высокой скорости 03.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Двое человек погибли в результате ДТП на проспекте Церетели в Тбилиси ночью 2 января, сообщил телеканала "Пирвели". МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". На видео, распространенном пользователями в социальной сети, видно, что автомобиль въехал на тротуар и врезался в дерево. По информации очевидцев трагедии, автомобиль ехал на высокой скорости. Погибли двое молодых людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

