Почему фейерверки оказались в Грузии под запретом? - видео
Почему фейерверки оказались в Грузии под запретом? - видео
В Грузии продолжают действовать строгие ограничения и запреты на пиротехнику с конца 2024 года. Причиной этого стало использование на акциях протеста оппозиции
Участники акций стреляли в полицейских ракетами, салютами и даже обстреливали их с помощью многозарядной машины для фейерверков. Также с использованием пиротехники обстреливалось здание парламента Грузии.Теперь продажа и импорт фейерверков ограничены, а их использование в ночное время (с 23:00 до 08:00)запрещено и карается штрафами - 150 лари для физических лиц и 500 лари – для юридических лиц.За незаконное производство пиротехники, импорт и экспорт – штраф в размере 5000 лари, за незаконную продажу – от 2 до 3 тысяч лари. Полиция продолжает активно проводить рейды, конфисковывая запрещённые товары у торговцев.
Почему фейерверки оказались в Грузии под запретом? - видео
07:56 03.01.2026 (обновлено: 08:01 03.01.2026)
В Грузии продолжают действовать строгие ограничения и запреты на пиротехнику с конца 2024 года. Причиной этого стало использование на акциях протеста оппозиции фейерверков против полиции.
