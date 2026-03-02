https://sputnik-georgia.ru/20260302/pochemu-feyerverki-okazalis-v-gruzii-pod-zapretom---video-296503013.html

Почему фейерверки оказались в Грузии под запретом? – видео

В Грузии продолжают действовать строгие ограничения и запреты на пиротехнику с конца 2024 года. Причиной этого стало использование на акциях протеста оппозиции... 02.03.2026, Sputnik Грузия

Участники акций стреляли в полицейских ракетами, салютами и даже обстреливали их с помощью многозарядной машины для фейерверков. Также с использованием пиротехники обстреливалось здание парламента Грузии.Теперь продажа и импорт фейерверков ограничены, а их использование в ночное время (с 23:00 до 08:00) запрещено и карается штрафами: 150 лари – для физических лиц и 500 лари – для юридических лиц.За незаконное производство пиротехники, импорт и экспорт – штраф в размере 5000 лари, за незаконную продажу – от 2 до 3 тысяч лари. Полиция продолжает активно проводить рейды, конфисковывая запрещенные товары у торговцев.

