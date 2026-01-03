Трамп заявил, как долго США намерены управлять Венесуэлой

https://sputnik-georgia.ru/20260103/tramp-zayavil-kak-dolgo-ssha-namereny-upravlyat-venesueloy-296519013.html
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Соединенные Штаты Америки собираются управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти, заявил американский президент Дональд Трамп.Об этом он сказал, выступая с обращением к согражданам по итогам военной операции США в Каракасе, в результате которой спецслужбами были захвачены лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, политик Силия Флорес.Американский лидер заявил о якобы имеющихся у США доказательствах "многочисленных преступлений" Мадуро, за которые ему придется предстать перед правосудием.Трамп также призвал не забывать о "доктрине Монро" и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии.Американский президент заявил, что операция Штатов против Венесуэлы является предупреждением всем, кто будет угрожать суверенитету США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Соединенные Штаты Америки собираются управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти, заявил американский президент Дональд Трамп.
Об этом он сказал, выступая с обращением к согражданам по итогам военной операции США в Каракасе, в результате которой спецслужбами были захвачены лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, политик Силия Флорес.
"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", — сказал Трамп в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Американский лидер заявил о якобы имеющихся у США доказательствах "многочисленных преступлений" Мадуро, за которые ему придется предстать перед правосудием.
Трамп также призвал не забывать о "доктрине Монро" и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии.
Американский президент заявил, что операция Штатов против Венесуэлы является предупреждением всем, кто будет угрожать суверенитету США.