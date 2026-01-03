https://sputnik-georgia.ru/20260103/tramp-zayavil-kak-dolgo-ssha-namereny-upravlyat-venesueloy-296519013.html

Трамп заявил, как долго США намерены управлять Венесуэлой

Трамп заявил, как долго США намерены управлять Венесуэлой

Sputnik Грузия

Американский лидер утверждает о якобы имеющихся у США доказательствах "многочисленных преступлений" Мадуро 03.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-03T21:20+0400

2026-01-03T21:20+0400

2026-01-03T21:20+0400

политика

в мире

новости

венесуэла

сша

дональд трамп

николас мадуро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24464/84/244648462_0:84:1549:955_1920x0_80_0_0_2b09fd1bebce980a6b70500bc3c7337a.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Соединенные Штаты Америки собираются управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти, заявил американский президент Дональд Трамп.Об этом он сказал, выступая с обращением к согражданам по итогам военной операции США в Каракасе, в результате которой спецслужбами были захвачены лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга, политик Силия Флорес.Американский лидер заявил о якобы имеющихся у США доказательствах "многочисленных преступлений" Мадуро, за которые ему придется предстать перед правосудием.Трамп также призвал не забывать о "доктрине Монро" и не подвергать сомнению лидерство США в западном полушарии.Американский президент заявил, что операция Штатов против Венесуэлы является предупреждением всем, кто будет угрожать суверенитету США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венесуэла

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, новости, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро