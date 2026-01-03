Трансфером Зурико Давиташвили заинтересовалась лиссабонская "Бенфика"

https://sputnik-georgia.ru/20260103/transferom-zuriko-davitashvili-zainteresovalas-lissabonskaya-benfika-296504755.html

03.01.2026

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Интерес к грузинскому легионеру "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили проявляет не только турецкий "Бешикташ", но и португальский гранд – лиссабонская "Бенфика", информацию распространяет Benfica infos. Давиташвили в начале сезона не хотел оставаться в "Сент-Этьене" после вылета команды во французскую Лигу 2, но руководство клуба его не отпустило, и в настоящее время грузинский вингер является одним из лидеров "Зеленых". Патрик Виммер – 24-летний атакующий полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Австрии, а 25-летний Кэйто Накамура – защитник "Реймса" и сборной Японии. Давиташвили присоединился к "Сент-Этьену" летом 2024 года. Ранее он выступал за французский "Бордо". Главным тренером лиссабонской "Бенфики" является знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью, который вернулся в клуб в сентябре 2025 года, подписав контракт до лета 2027 года, сменив на посту Бруну Лаже. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

