Убийство бизнесмена в канун Нового года в Тбилиси: полиция задержала подозреваемого

Убийство произошло за несколько часов до наступления Нового года у парка "Мзиури" в центре Тбилиси 03.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тбилисское управление полиции МВД Грузии задержало 57-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве бизнесмена, в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и наркотических средств, сообщили в пресс-службе ведомства. Убийство произошло за несколько часов до наступления Нового года у парка "Мзиури" в центре Тбилиси. Бизнесмен был найден застреленным в собственном автомобиле. По данным следствия, на территории, прилегающей к улице Зураба Авалишвили в Тбилиси, обвиняемый на почве давнего конфликта смертельно ранил 50-летнего мужчину из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан спустя несколько часов в регионе Самегрело, в городе Абаша. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства. При личном обыске у задержанного также обнаружены 25 таблеток с наркотическим веществом метадон. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы. По информации СМИ, полиция задержала Малхаза Багатурия. Багатурия был другом и бизнес-партнером убитого, вместе мужчины занимались торговлей автозапчастями. Основная версия убийства – конфликт из-за денег. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

