https://sputnik-georgia.ru/20260103/v-gruzii-podorozhali-sigarety-296501553.html

В Грузии подорожали сигареты

В Грузии подорожали сигареты

Sputnik Грузия

Согласно новшеству, акциз на импортированные сигареты вырос, а на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизился 03.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-03T18:09+0400

2026-01-03T18:09+0400

2026-01-03T18:09+0400

грузия

новости

общество

антитабачная политика

закон "о контроле табака"

налоги

повышение акциза

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24727/34/247273430_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_e52b11124bbd5698f89bdde9d46ad878.jpg

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2026 года вступили в силу новые ставки акциза на сигареты в пачках.Согласно новшеству, акциз на импортированные сигареты вырос с 1,9 до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизился – с 1,9 до 1,3 лари.При этом адвалорный налог составит для импортированных сигарет 20% вместо 30%, а для сигарет местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год – 15% вместо 30%.На остальную продукцию акциз и налог останутся неизменными.В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений.Кроме того, в рамках антитабачной кампании ежегодно повышаются и цены на сигареты. Однако, несмотря на все усилия, в Грузии курит каждый четвертый житель страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, антитабачная политика, закон "о контроле табака", налоги, повышение акциза