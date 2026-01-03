https://sputnik-georgia.ru/20260103/v-gruzii-podorozhali-sigarety-296501553.html
В Грузии подорожали сигареты
В Грузии подорожали сигареты
Согласно новшеству, акциз на импортированные сигареты вырос, а на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизился
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. В Грузии с 1 января 2026 года вступили в силу новые ставки акциза на сигареты в пачках.Согласно новшеству, акциз на импортированные сигареты вырос с 1,9 до 2,75 лари за пачку, а вот на сигареты местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год акциз снизился – с 1,9 до 1,3 лари.При этом адвалорный налог составит для импортированных сигарет 20% вместо 30%, а для сигарет местного производства при объеме меньше 35 миллионов пачек в год – 15% вместо 30%.На остальную продукцию акциз и налог останутся неизменными.В 2017 году правительство Грузии начало антитабачную кампанию, в рамках которой был установлен запрет на курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 метров от образовательных учреждений.Кроме того, в рамках антитабачной кампании ежегодно повышаются и цены на сигареты. Однако, несмотря на все усилия, в Грузии курит каждый четвертый житель страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
