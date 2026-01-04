https://sputnik-georgia.ru/20260104/dukhovnaya-opora-naroda-i-gosudarstvennosti-prezident-gruzii-o-patriarkhe-296523454.html

Духовная опора народа и государственности: президент Грузии о Патриархе

Духовная опора народа и государственности: президент Грузии о Патриархе

Sputnik Грузия

Деятельность Илии II по возрождению Грузинской православной церкви заслуживает особой благодарности, заявил президент 04.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-04T19:56+0400

2026-01-04T19:56+0400

2026-01-04T19:57+0400

грузия

новости

общество

михаил кавелашвили

грузинская православная церковь

священный синод

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294263409_0:28:2048:1180_1920x0_80_0_0_d20a0f6bce3f607e5193620832a871f7.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Духовное руководство Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II имеет жизненно важное значение для мира в стране, духовной стойкости и единства грузинского народа, говорится в поздравлении президента Грузии Михаила Кавелашвили. Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 93 года. В поздравительном обращении президент подчеркнул, что деятельность Илии II по возрождению Грузинской православной церкви заслуживает особой благодарности. Отдельно была отмечена роль Патриарха в укреплении в обществе терпимости, согласия и любви. В завершение Михаил Кавелашвили пожелал Илие II крепкого здоровья, мира и долгих лет служения на благо Грузии и ее народа. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, михаил кавелашвили, грузинская православная церковь, священный синод, католикос-патриарх всея грузии илия ii