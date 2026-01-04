https://sputnik-georgia.ru/20260104/gruzinskie-kompanii-v-2026-godu-primut-uchastie-v-11-mezhdunarodnykh-vystavkakh-296524068.html
Грузинские компании в 2026 году примут участие в 11 международных выставках
Грузинские компании в 2026 году примут участие в 11 международных выставках
04.01.2026
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В 2026 году грузинские компании будут представлены на 11 крупнейших международных выставках, в некоторых из них впервые, заявили в Агентстве сельского развития. Выставки пройдут в 10 странах, включая Германию, Японию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Китай, Индию, Катар, Испанию и США. Павильоны на международных выставках используются для популяризации агропродовольственной продукции и повышения узнаваемости грузинской продукции на различных торговых площадках, а также диверсификации рынков. "Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии через Агентство развития села продолжает оказывать поддержку как первичному, так и перерабатывающему производству с помощью различных инструментов", – заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Лаша Долидзе. Агентство сельского развития было создано в 2012 году. Агентство реализует программы и проекты, инициированные министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии для повышения благосостояния сельских районов и агросектора.
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В 2026 году грузинские компании будут представлены на 11 крупнейших международных выставках, в некоторых из них впервые, заявили в Агентстве сельского развития.
Выставки пройдут в 10 странах, включая Германию, Японию, Нидерланды, Саудовскую Аравию, Азербайджан, Китай, Индию, Катар, Испанию и США.
"Примечательно, что в следующем году Агентство сельского развития впервые примет участие в международных выставках Saudi Food Show в Саудовской Аравии, Anuga India в Индии и Hospitality Qatar в Катаре", – сообщили в Минсельхозе.
Павильоны на международных выставках используются для популяризации агропродовольственной продукции и повышения узнаваемости грузинской продукции на различных торговых площадках, а также диверсификации рынков.
"Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии через Агентство развития села продолжает оказывать поддержку как первичному, так и перерабатывающему производству с помощью различных инструментов", – заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Лаша Долидзе.
Агентство сельского развития было создано в 2012 году.
Агентство реализует программы и проекты, инициированные министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии для повышения благосостояния сельских районов и агросектора.