Из-за погодных условий ряд туристических объектов временно закрыт для посетителей

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В связи со сложными метеорологическими условиями ряд туристических объектов будет временно закрыт для посетителей, сообщило Агентство охраняемых территорий Грузии.Синоптики сообщили об ухудшении погоды на большей части территории Грузии 3 и 4 января. Температура ночью в Колхидской долине достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбик термометра опустится до -17. На ряде дорог ожидается гололедица.Согласно информации Агентства, будут закрыты следующие объекты: По данным Агентства, пещера Прометея и каньон Мартвили возобновят прием посетителей в обычном режиме с 5 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

