Как повлияют события в Венесуэле на цены на нефть – мнение Орбана

Как повлияют события в Венесуэле на цены на нефть – мнение Орбана

Трамп в своем выступлении по итогам военной операции в Венесуэле заявил, что нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке, и США хотят ее... 04.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. События в Венесуэле с захватом американскими спецслужбами лидера страны Николаса Мадуро могут спровоцировать рост цен на энергоносители, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Утром в субботу США провели военную операцию в Каракасе, были нанесены авиаудары по нескольким объектам, венесуэльская сторона сообщала о погибших и пострадавших.Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам военной операции в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить нефтяную отрасль в Венесуэле, долгие года находившуюся в упадке.По словам Трампа, он хочет "сделать Венесуэлу снова великой", а главным бенефициаром действий США станет венесуэльский народ.Спецслужбами США в результате операции был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "успешным крупномасштабным ударом" по Венесуэле и ее лидеру.Нападение США на Венесуэлу осудили в России, Беларуси, Китае, Колумбии, Бразилии и целом ряде других стран. На понедельник 5 января назначено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация в Венесуэле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

