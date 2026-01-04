https://sputnik-georgia.ru/20260104/kak-povliyayut-sobytiya-v-venesuele-na-tseny-na-neft---mnenie-orbana-296520099.html
Как повлияют события в Венесуэле на цены на нефть – мнение Орбана
Как повлияют события в Венесуэле на цены на нефть – мнение Орбана
Трамп в своем выступлении по итогам военной операции в Венесуэле заявил, что нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке, и США хотят ее восстановить
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. События в Венесуэле с захватом американскими спецслужбами лидера страны Николаса Мадуро могут спровоцировать рост цен на энергоносители, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Утром в субботу США провели военную операцию в Каракасе, были нанесены авиаудары по нескольким объектам, венесуэльская сторона сообщала о погибших и пострадавших."Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим", – сообщил Орбан в соцсети.Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам военной операции в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить нефтяную отрасль в Венесуэле, долгие года находившуюся в упадке.По словам Трампа, он хочет "сделать Венесуэлу снова великой", а главным бенефициаром действий США станет венесуэльский народ.Спецслужбами США в результате операции был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "успешным крупномасштабным ударом" по Венесуэле и ее лидеру.Нападение США на Венесуэлу осудили в России, Беларуси, Китае, Колумбии, Бразилии и целом ряде других стран. На понедельник 5 января назначено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация в Венесуэле.
12:17 04.01.2026 (обновлено: 12:26 04.01.2026)
Трамп в своем выступлении по итогам военной операции в Венесуэле заявил, что нефтяная отрасль Венесуэлы долгое время находилась в упадке, и США хотят ее восстановить
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. События в Венесуэле с захватом американскими спецслужбами лидера страны Николаса Мадуро могут спровоцировать рост цен на энергоносители, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Утром в субботу США провели военную операцию в Каракасе, были нанесены авиаудары по нескольким объектам, венесуэльская сторона сообщала о погибших и пострадавших.
"Сегодня мы провели консультации с ключевыми игроками венгерского энергетического сектора, чтобы защитить Венгрию от последствий венесуэльского кризиса, который может привести к росту цен. Венгерское правительство работает над этим", – сообщил Орбан в соцсети.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам военной операции в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты намерены восстановить нефтяную отрасль в Венесуэле, долгие года находившуюся в упадке.
По словам Трампа, он хочет "сделать Венесуэлу снова великой", а главным бенефициаром действий США станет венесуэльский народ.
Спецслужбами США в результате операции был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Президент США Дональд Трамп назвал операцию "успешным крупномасштабным ударом" по Венесуэле и ее лидеру.
Нападение США на Венесуэлу осудили в России, Беларуси, Китае, Колумбии, Бразилии и целом ряде других стран. На понедельник 5 января назначено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться ситуация в Венесуэле.