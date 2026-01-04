https://sputnik-georgia.ru/20260104/na-doroge-k-gruzino-armyanskoy-granitse-obrazovalsya-5-kilometrovyy-zator-296523633.html

На дороге к грузино-армянской границе образовался 5-километровый затор

Время прохождения армяно-грузинской границы (с учетом пробки) сейчас достигает трех часов 04.01.2026

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. На дороге, ведущей из Грузии в Армению, образовался затор протяженностью около пяти километров, сообщает корреспондент Sputnik Армения.Очередь на трассе международного значения C-7 тянется от населенного пункта Садахло.Время прохождения грузино-армянской границы (с учетом пробки) сейчас достигает трех часов.Основная причина затора – массовое возвращение в Армению граждан, уехавших в Грузию 30 и 31 декабря на новогодние праздники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

