На дороге к грузино-армянской границе образовался 5-километровый затор
Время прохождения армяно-грузинской границы (с учетом пробки) сейчас достигает трех часов 04.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-04T21:02+0400
2026-01-04T21:02+0400
2026-01-04T21:02+0400
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. На дороге, ведущей из Грузии в Армению, образовался затор протяженностью около пяти километров, сообщает корреспондент Sputnik Армения.Очередь на трассе международного значения C-7 тянется от населенного пункта Садахло.Время прохождения грузино-армянской границы (с учетом пробки) сейчас достигает трех часов.Основная причина затора – массовое возвращение в Армению граждан, уехавших в Грузию 30 и 31 декабря на новогодние праздники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik.
На дороге, ведущей из Грузии в Армению, образовался затор протяженностью около пяти километров, сообщает корреспондент Sputnik Армения
Очередь на трассе международного значения C-7 тянется от населенного пункта Садахло.
Время прохождения грузино-армянской границы (с учетом пробки) сейчас достигает трех часов.
Основная причина затора – массовое возвращение в Армению граждан, уехавших в Грузию 30 и 31 декабря на новогодние праздники.