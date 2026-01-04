https://sputnik-georgia.ru/20260104/nepogoda-sozdala-problemy-rabote-aeroporta-v-batumi-296522874.html

Непогода создала проблемы работе аэропорта в Батуми

Непогода создала проблемы работе аэропорта в Батуми

Сегодня в Батуми должны были выполняться рейсы из Тель-Авива, Москвы, Стамбула и Натахтари

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми отменены четыре рейса из-за сильного ветра, сообщает Аджарское телевидение. Что касается прилетов, то три рейса были перенаправлены в аэропорт Кутаиси, а один рейс, несмотря на задержку, приземлился в Батуми. По данным официального сайта аэропорта, сегодня в Батуми должны были выполняться рейсы из Тель-Авива, Москвы, Стамбула и Натахтари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

