Непогода создала проблемы работе аэропорта в Батуми
Непогода создала проблемы работе аэропорта в Батуми
04.01.2026
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми отменены четыре рейса из-за сильного ветра, сообщает Аджарское телевидение. Что касается прилетов, то три рейса были перенаправлены в аэропорт Кутаиси, а один рейс, несмотря на задержку, приземлился в Батуми. По данным официального сайта аэропорта, сегодня в Батуми должны были выполняться рейсы из Тель-Авива, Москвы, Стамбула и Натахтари.
16:38 04.01.2026 (обновлено: 17:08 04.01.2026)
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. В Международном аэропорту Батуми отменены четыре рейса из-за сильного ветра, сообщает Аджарское телевидение.
Что касается прилетов, то три рейса были перенаправлены в аэропорт Кутаиси, а один рейс, несмотря на задержку, приземлился в Батуми.
По данным официального сайта аэропорта, сегодня в Батуми должны были выполняться рейсы из Тель-Авива, Москвы, Стамбула и Натахтари.