https://sputnik-georgia.ru/20260104/premer-mudrost-i-blagoslovenie-ilii-ii--opora-gosudarstvennosti-gruzii-296521924.html

Премьер: мудрость и благословение Илии II – опора государственности Грузии

Премьер: мудрость и благословение Илии II – опора государственности Грузии

Sputnik Грузия

На протяжении почти полувека духовное руководство Патриарха в переломный для Грузии период было одной из ключевых опор обществ, заявил премьер 04.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-04T14:36+0400

2026-01-04T14:36+0400

2026-01-04T15:08+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

священный синод

ираклий кобахидзе

католикос-патриарх всея грузии илия ii

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23533/74/235337494_0:103:1380:879_1920x0_80_0_0_5848efa8d4c05805c0342badd5bbd9c4.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Мудрость и благословение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II остаются надежной опорой на пути обретения свободы и укрепления государственности страны, говорится в поздравлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Главе Грузинской православной церкви 4 января исполнилось 93 года. Как отметил премьер, на протяжении почти полувека духовное руководство Патриарха в переломный для Грузии период было одной из ключевых опор общества, способствовавшей сохранению спокойствия, единства и веры в будущее. "Для нашей страны – большая честь, что на пути обретения свободы и укрепления государственности нашей надежной опорой стали именно мудрость и благословение Его Святейшества. Самоотверженное служение Патриарха, верность высшим ценностям и любовь к ближнему являются образцом для каждого из нас", – отметил он. Илия II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. В 1952 году Илия II окончил среднюю школу №22 во Владикавказе, Московскую духовную семинарию в 1957-м и Московскую Духовную Академию в 1960-м. 16 апреля 1957 года в возрасте 24 лет, с благословения Мелхиседека Третьего, студент второго курса духовной семинарии принял монашеский постриг. Илия II был рукоположен в епископы Батумские и Шемокмедские 26 августа 1963 года. Был ректором Мцхетской духовной семинарии (с 1963 года по 1972 год). В 1967 году стал епископом Сухуми, а с 1969 года – митрополитом. После смерти Католикоса-Патриарха Давида V, 9 ноября 1977 года, решением Священного Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителем. 23 декабря 1977 года был избран Католикосом-Патриархом. Интронизация Илии состоялась 25 декабря 1977 года. При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260104/patriarkhu--93-solnechnaya-noch-ilii-ii-ili-put-dukhovnogo-ottsa-gruzii-296507087.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод, ираклий кобахидзе, католикос-патриарх всея грузии илия ii