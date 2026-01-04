https://sputnik-georgia.ru/20260104/samooborona-po-reglamentu-novye-pravila-v-gruzii-296502286.html

Самооборона по регламенту: новые правила в Грузии

Самооборона по регламенту: новые правила в Грузии

Sputnik Грузия

Торговля, перевоз и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное 04.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-04T09:01+0400

2026-01-04T09:01+0400

2026-01-04T09:01+0400

грузия

новости

общество

оружие

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23849/34/238493420_0:1:1422:801_1920x0_80_0_0_aed397df82c8d5f3018eedbc37e85537.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. С 1 января изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари.За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. Для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия.Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевозка и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное.Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться, в том числе, к иностранным гражданам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, оружие