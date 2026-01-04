https://sputnik-georgia.ru/20260104/samooborona-po-reglamentu-novye-pravila-v-gruzii-296502286.html
Самооборона по регламенту: новые правила в Грузии
04.01.2026
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. С 1 января изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари.За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. Для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия.Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевозка и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное.Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться, в том числе, к иностранным гражданам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. С 1 января изготовление, хранение, ношение и перенос электрошокера будут караться штрафом в размере 500 лари.
За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 1 тысячи лари.
Кроме того, в соответствии с законодательством, будет запрещено открыто носить газовые баллончики и демонстрировать их в общественных местах, кроме случаев самообороны. Для их изготовления, ремонта, импорта и экспорта потребуется лицензия.
Стоимость лицензии составляет 100 лари. Торговля, перевозка и ремонт газовых баллончиков без лицензии будут наказываться штрафом в размере 5 тысяч лари за первое нарушение и 6 тысяч лари – за повторное.
Кроме того, законопроект предполагает введение штрафов за ввоз шумового оружия в Грузию без разрешения и нарушение правил при приобретении такого оружия. Штраф составит 500 лари и будет применяться, в том числе, к иностранным гражданам.