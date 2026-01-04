https://sputnik-georgia.ru/20260104/ssha-gotovyat-plan-po-upravleniyu-venesueloy-296523322.html

США готовят план по управлению Венесуэлой

Команда американского президента, в которую входят Рубио, Хегсет и Миллер, должна создать "временную правительственную структуру" 04.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Команда президента США Дональда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой, после того как американские спецслужбы захватили и вывезли из страны главу Боливарианской республики Николаса Мадуро, пишет газета Wall Street Journal.Уточняется, что в работе над планом принимают участие госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер. Они должны создать "временную правительственную структуру", в задачи которой якобы будет входить восстановление нефтяной промышленности и стабильности в Венесуэле.В субботу президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что США намерены управлять Венесуэлой до тех пор, пока не смогут осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Он выступил перед прессой в связи с военной операцией в Венесуэле и захватом Мадуро и его супруги американскими спецслужбами.В воскресенье стало известно, что Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент республики Делси Родригес примет на себя и будет осуществлять в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента. После ракетного удара США в субботу Родригес заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии.В субботу, 3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Мадуро с женой захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

