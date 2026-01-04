https://sputnik-georgia.ru/20260104/ssora-sosedey-zakonchilas-ponozhovschinoy--zaderzhan-28-letniy-muzhchina-296522280.html

Ссора соседей закончилась поножовщиной – задержан 28-летний мужчина

Ссора соседей закончилась поножовщиной – задержан 28-летний мужчина

Обвиняемый во время ссоры нанес ножевые ранения 35-летнему соседу, который был госпитализирован

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми 28-летнего мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, инцидент произошел на бытовой почве в черноморском курортном городе Батуми (АР Аджария). Обвиняемый во время ссоры нанес ножевые ранения 35-летнему соседу. Пострадавший был госпитализирован. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. Правоохранители также изъяли нож в качестве вещественного доказательства. Следствие ведется по факту попытки умышленного убийства. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

