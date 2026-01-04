https://sputnik-georgia.ru/20260104/teatralnyy-i-obschestvennyy-deyatel-nikolay-sventitskiy-ushel-iz-zhizni-296521059.html
Театральный и общественный деятель Николай Свентицкий ушел из жизни
Театральный и общественный деятель Николай Свентицкий ушел из жизни
04.01.2026
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, выдающийся театральный и общественный деятель Николай Свентицкий скончался в Тбилиси, сообщил "Русский клуб". Ему было 69 лет. "Сегодня не стало Николая Свентицкого", – говорится в сообщении клуба в соцсети. Причиной кончины стал сердечный приступ. Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. В 1986-м стал главным администратором Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. С 2005 года работал его директором. Благодаря ему в Тбилиси состоялись творческие вечера Алисы Фрейндлих, Сергея Юрского, Евгения Евтушенко, Олега Басилашвили, Кирилла Лаврова, Николая Караченцова и многих других деятелей культуры. Под эгидой "Русского клуба" в Тбилиси годами издавались книги поэзии и прозы для взрослых и детей, организовывались литературно-музыкальные вечера, посвященные знаменательным историческим датам и юбилеям выдающихся деятелей русской культуры, а с 2005 года выходит в свет ежемесячный общественно-художественный журнал "Русский клуб" – русскоязычное издание о культуре и истории Грузии, о русско-грузинских культурных связях.Редакция Sputnik Грузия приносит глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Николая Николаевича.
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Директор Тбилисского государственного русского драматического театра имени А.С. Грибоедова, выдающийся театральный и общественный деятель Николай Свентицкий скончался в Тбилиси, сообщил "Русский клуб". Ему было 69 лет.
"Сегодня не стало Николая Свентицкого", – говорится в сообщении клуба в соцсети. Причиной кончины стал сердечный приступ.
Николай Николаевич Свентицкий родился 4 ноября 1956 года в Тбилиси. Окончил Куйбышевский институт культуры. В 1986-м стал главным администратором Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова. С 2005 года работал его директором.
Свентицкий был основателем и президентом международного культурно-просветительского Союза "Русский клуб". За годы деятельности Николай Николаевич организовал и реализовал сотни культурных проектов, целью которых было углубление и улучшение отношений между Россией и Грузией, сближение народов двух стран, укрепление позиций русской культуры и русского языка в Грузии.
Благодаря ему в Тбилиси состоялись творческие вечера Алисы Фрейндлих, Сергея Юрского, Евгения Евтушенко, Олега Басилашвили, Кирилла Лаврова, Николая Караченцова и многих других деятелей культуры.
Под эгидой "Русского клуба" в Тбилиси годами издавались книги поэзии и прозы для взрослых и детей, организовывались литературно-музыкальные вечера, посвященные знаменательным историческим датам и юбилеям выдающихся деятелей русской культуры, а с 2005 года выходит в свет ежемесячный общественно-художественный журнал "Русский клуб" – русскоязычное издание о культуре и истории Грузии, о русско-грузинских культурных связях.
Редакция Sputnik Грузия приносит глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Николая Николаевича.