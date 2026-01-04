https://sputnik-georgia.ru/20260104/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-rossiyu-iz-gruzii-otkryta-dlya-bolshegruzov-296523130.html

Верхний Ларс сегодня: дорога в Россию из Грузии открыта для большегрузов

Sputnik Грузия

На участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме 04.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), восстановлено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Ранее движение транспорта с прицепом и полуприцепом было запрещено на участке Млета-Гудаури (79-94 км) и на участке Гудаури (Поста)-Коби (93-107 км) дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс .По информации Агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, а на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 с более чем восьмью посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

