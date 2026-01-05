https://sputnik-georgia.ru/20260105/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-296524693.html
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 87,7% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 32,3 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разницу между активами и обязательствами страны, то есть между тем, чем страна владеет, и тем, что она должна. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За третий квартал показатель улучшился на 648,6 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 87,7% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 19,9 миллиарда долларов, что на 1,8 миллиарда долларов больше показателя на конец второго квартала 2025 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,2 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с первым кварталом 2025 года.