Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 87,7% к ВВП за последние четыре квартала 05.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 32,3 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал показатель улучшился на 648,6 миллиона долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 87,7% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 19,9 миллиарда долларов, что на 1,8 миллиарда долларов больше показателя на конец второго квартала 2025 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,2 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 1,1 миллиарда долларов по сравнению с первым кварталом 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

