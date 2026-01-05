https://sputnik-georgia.ru/20260105/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-otkryta-dlya-bolshegruzov-296530485.html
Дорога к границе Грузии с Арменией открыта для большегрузов
Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января 05.01.2026, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285679981_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa9b205600edb8c96275908e44da2d95.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом на перевале Паравани на юге Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения действовали на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда). Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285679981_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7279b525bfd87b904f48d61da1dda0c.jpg
