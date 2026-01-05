Грузия
Дорога к границе Грузии с Арменией открыта для большегрузов
Дорога к границе Грузии с Арменией открыта для большегрузов
Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января 05.01.2026
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом на перевале Паравани на юге Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения действовали на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда). Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
грузия, новости, общество, ниноцминда
18:58 05.01.2026
© photo: Sputnik / StringerДорога на озеро Паравани
Дорога на озеро Паравани - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Восстановлено движение машин с прицепом и полуприцепом на перевале Паравани на юге Грузии, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, ограничения действовали на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда).
Движение легковых автомобилей на данном участке восстановлено с утра 5 января.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
