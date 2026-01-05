https://sputnik-georgia.ru/20260105/doroga-k-granitse-gruzii-s-armeniey-zakryta-dlya-bolshegruzov-296527051.html
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта для большегрузов
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта для большегрузов
Sputnik Грузия
Для легковых автомобилей движение на данном участке разрешено 05.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-05T14:30+0400
2026-01-05T14:30+0400
2026-01-05T14:30+0400
общество
грузия
новости
армения
тбилиси
ниноцминда
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252460201_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_9494dff5b84038b515f115417d5d3870.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. На перевале Паравани на юге Грузии введены ограничения на движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения действуют на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда). Для легковых автомобилей движение на данном участке разрешено. Кроме того, автотранспорт свободно передвигается на отрезке трассы 1-94 км (Кода – Айазма). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
армения
тбилиси
ниноцминда
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252460201_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2159f669f426f3d518aa6e382cb9d538.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, армения, тбилиси, ниноцминда
общество, грузия, новости, армения, тбилиси, ниноцминда
Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта для большегрузов
Для легковых автомобилей движение на данном участке разрешено
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. На перевале Паравани на юге Грузии введены ограничения на движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, ограничения действуют на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда).
Для легковых автомобилей движение на данном участке разрешено.
Кроме того, автотранспорт свободно передвигается на отрезке трассы 1-94 км (Кода – Айазма).