Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта для большегрузов

Дорога к границе Грузии с Арменией закрыта для большегрузов

05.01.2026

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. На перевале Паравани на юге Грузии введены ограничения на движение машин с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения действуют на участке 94-146 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани – Ниноцминда). Для легковых автомобилей движение на данном участке разрешено. Кроме того, автотранспорт свободно передвигается на отрезке трассы 1-94 км (Кода – Айазма). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

