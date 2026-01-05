https://sputnik-georgia.ru/20260105/glava-sb-ukrainy-pokidaet-post-po-trebovaniyu--deputat-rady-296528868.html

Глава СБ Украины покидает пост по требованию – депутат Рады

Глава СБ Украины покидает пост по требованию – депутат Рады

Sputnik Грузия

Предполагается, что СБУ может временно возглавить нынешней начальник центра специальных операций в структуре Службы безопасности 05.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-05T17:52+0400

2026-01-05T17:52+0400

2026-01-05T17:52+0400

политика

в мире

украина

сбу

верховная рада

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1d/262451591_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_e4808d0726c8a8442586a9796a7b4dec.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Василий Малюк, занимающий пост главы СБУ, написал заявление об отставке, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).Депутат предположил, что Службу безопасности может временно возглавить генерал Евгений Хмара, который является начальником центра специальных операций СБУ.Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить Малюку пост в СНБО или службе внешней разведки.Зеленский 2 января произвел ряд кадровых перестановок – он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову занять пост министра обороны вместо Дениса Шмыгаля. Также он подписал указы о назначении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на пост главы своего офиса, а Олега Иващенко – руководителем главного управления разведки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, в мире, украина, сбу, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины