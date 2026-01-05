https://sputnik-georgia.ru/20260105/glava-sb-ukrainy-pokidaet-post-po-trebovaniyu--deputat-rady-296528868.html
Глава СБ Украины покидает пост по требованию – депутат Рады
Предполагается, что СБУ может временно возглавить нынешней начальник центра специальных операций в структуре Службы безопасности 05.01.2026, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Василий Малюк, занимающий пост главы СБУ, написал заявление об отставке, об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
"По требованию (Владимира – Sputnik) Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Депутат предположил, что Службу безопасности может временно возглавить генерал Евгений Хмара, который является начальником центра специальных операций СБУ.
Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить Малюку пост в СНБО или службе внешней разведки.
Зеленский 2 января произвел ряд кадровых перестановок – он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову занять пост министра обороны вместо Дениса Шмыгаля. Также он подписал указы о назначении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) на пост главы своего офиса, а Олега Иващенко – руководителем главного управления разведки.