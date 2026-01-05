https://sputnik-georgia.ru/20260105/gruzinskiy-oppozitsioner-obyavil-o-zavershenii-politicheskoy-karery-296530615.html
Грузинский оппозиционер объявил о завершении политической карьеры
Грузинский оппозиционер объявил о завершении политической карьеры
Sputnik Грузия
В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе 05.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-05T20:06+0400
2026-01-05T20:06+0400
2026-01-05T20:06+0400
грузия
новости
политика
георгий гахария
грузинская мечта - демократическая грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249572271_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_4620cead6cbcd1877b9cb48ee237d55a.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гахария – за Грузию" Бека Лилуашвили заявил о решении уйти из политики и продолжить профессиональную деятельность в частном секторе. О своем решении Лилуашвили сообщил в социальной сети, отметив, что с наступлением Нового года закрывает важный этап жизни, связанный с публичной и политической деятельностью. В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе, в том числе в сферах технологий, цифровой трансформации, финансов и экономики. При этом Лилуашвили подчеркнул, что уход из политики не означает отказ от защиты общественных интересов, которые, по его словам, останутся для него ключевой ценностью. "Впереди – новый этап", – написал политик. 34-летний Лилуашвили по профессии экономист. В 2014-2020 годах он работал на должностях, связанных с экономикой и государственной службой в нескольких министерствах, включая министерства экономики и внутренних дел. В 2020 году он стал помощником в то время премьер-министра Георгия Гахария по экономическим вопросам. В 2020 году он был включен в пропорциональный список правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" на парламентских выборах и вошел в парламент десятого созыва. Позднее покинул "Грузинскую мечту" и присоединился к политической команде Гахария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1d/249572271_287:0:1994:1280_1920x0_80_0_0_0185dc1a1e2a6d909df76d49375a19f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, новости, политика, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузинский оппозиционер объявил о завершении политической карьеры
В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гахария – за Грузию" Бека Лилуашвили заявил о решении уйти из политики и продолжить профессиональную деятельность в частном секторе.
О своем решении Лилуашвили сообщил в социальной сети, отметив, что с наступлением Нового года закрывает важный этап жизни, связанный с публичной и политической деятельностью.
"Я благодарен за колоссальный опыт, ответственность и доверие, которые сопровождали мою работу в публичном и политическом пространстве Грузии. Особую благодарность выражаю тем людям, которые дали мне такую возможность и/или оказали поддержку. Эти годы научили меня большему, чем я мог представить, – о стране, народе и самом себе", – написал он.
В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе, в том числе в сферах технологий, цифровой трансформации, финансов и экономики.
При этом Лилуашвили подчеркнул, что уход из политики не означает отказ от защиты общественных интересов, которые, по его словам, останутся для него ключевой ценностью.
"Впереди – новый этап", – написал политик.
34-летний Лилуашвили по профессии экономист. В 2014-2020 годах он работал на должностях, связанных с экономикой и государственной службой в нескольких министерствах, включая министерства экономики и внутренних дел. В 2020 году он стал помощником в то время премьер-министра Георгия Гахария по экономическим вопросам.
В 2020 году он был включен в пропорциональный список правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" на парламентских выборах и вошел в парламент десятого созыва. Позднее покинул "Грузинскую мечту" и присоединился к политической команде Гахария.