Грузинский оппозиционер объявил о завершении политической карьеры

Грузинский оппозиционер объявил о завершении политической карьеры

Sputnik Грузия

В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе 05.01.2026

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Член оппозиционной партии "Гахария – за Грузию" Бека Лилуашвили заявил о решении уйти из политики и продолжить профессиональную деятельность в частном секторе. О своем решении Лилуашвили сообщил в социальной сети, отметив, что с наступлением Нового года закрывает важный этап жизни, связанный с публичной и политической деятельностью. В дальнейшем Лилуашвили планирует сосредоточиться на работе в частном секторе, в том числе в сферах технологий, цифровой трансформации, финансов и экономики. При этом Лилуашвили подчеркнул, что уход из политики не означает отказ от защиты общественных интересов, которые, по его словам, останутся для него ключевой ценностью. "Впереди – новый этап", – написал политик. 34-летний Лилуашвили по профессии экономист. В 2014-2020 годах он работал на должностях, связанных с экономикой и государственной службой в нескольких министерствах, включая министерства экономики и внутренних дел. В 2020 году он стал помощником в то время премьер-министра Георгия Гахария по экономическим вопросам. В 2020 году он был включен в пропорциональный список правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" на парламентских выборах и вошел в парламент десятого созыва. Позднее покинул "Грузинскую мечту" и присоединился к политической команде Гахария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

