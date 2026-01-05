https://sputnik-georgia.ru/20260105/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-5-yanvarya-2026-296500867.html

Какой сегодня церковный праздник: 5 января 2026

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 5 января поминают мучеников Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, пострадавших за веру в III веке при императоре Декии (249-251).Правитель Крита жестоко преследовал Критскую церковь. Однажды 10 христиан из разных городов Крита, представ перед правителем, твердо исповедали христианскую веру и обвинили его в поклонении идолам. Мучеников жестоко пытали 30 дней, а потом обезглавили.Епископ КипрскийПо церковному календарю 5 января поминают преподобного Нифонта, епископа Кипрского, жившего в IV веке.Родился будущий святой в Пафлагонии, образование получил в Константинополе. Нифонт, в детстве кроткий и добрый, посещавший часто церковную службу, в юности стал вести разгульную жизнь. Временами он сам ужасался глубине своего падения, но менять жизнь не пытался, полагая, что ему уже не получить прощения.Однажды он встретил друга, который удивленно сказал, что ранее никогда не видел у Нифонта такого черного лица, как у эфиопа. Увидев в этом глубину своего падения, Нифонт стал просить заступничества Божьей Матери и увидел, как лик Богородицы просветлел на образе после долгой молитвы.С тех пор святой постоянно молился Пресвятой Богородице и стал проводить жизнь в молитве и покаянии. После болезни, от которой он исцелился благодаря Божьей Матери, Нифонт принял постриг и усилил свои подвиги.Епископский сан святой Нифонт принял в возрасте и был поставлен епископом города Констанции на Кипре. Однако пробыл епископом он недолго. На смертном одре святитель был удостоен увидеть Божью Матерь и ангелов.Епископ НеокесарийскийПо церковному календарю 5 января поминают преподобного Павла, епископа Неокесарийского, пострадавшего при императоре Ликинии (307-324).Во время преследования христиан святителя Павла подвергли жестоким пыткам – его били, морили голодом, жгли руки раскаленным железом и бросили в темницу на берегу Евфрата.Император Константин I, после казни Ликиния в 324 году, освободил христиан находившихся в тюрьмах, и святитель Павел вернулся к своей пастве. Святой Павел участвовал в I Вселенского Собора в Никее, состоявшемся в 325-м.Император по окончании Собора принял его участников с почестями и приложился к сожженным рукам святителя Павла. После долгих лет управления святой мирно скончался.ИмениныПо церковному календарю 5 января именины отмечают Василий, Давид, Иван, Макар, Нифонт, Наум, Павел и Феоктист.Материал подготовлен на основе открытых источников

2026

