Курс лари на понедельник – 2,6963 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,6963 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 по отношению к доллару 05.01.2026
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 2,6963 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 2,6963 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0012 по отношению к доллару.