Присвоение крупной суммы – мужчине в Грузии грозит до 11 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Обвиняемому в присвоении 10 тысяч долларов грозит до 11 лет тюремного заключения, говорится в сообщении МВД. Полицейские региона Квемо Картли задержали 50-летнего мужчину в Сарпи (грузино-турецкая граница). Следствие установило, что деньги задержанный получил от другого лица для передачи другу, проживающему в Азербайджане, но обвиняемый незаконно их присвоил. В результате следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был задержан в качестве обвиняемого на основании решения судьи. Уголовное дело возбуждено по статье "Присвоение или растрата лицом, два или более раза судимым за противоправное присвоение или вымогательство чужой вещи" и наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет, а также лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

