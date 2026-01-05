https://sputnik-georgia.ru/20260105/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-296523782.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

По данным Оператора, экспорт сократился на 51,2% по сравнению с 11 месяцами прошлого года и составил более 511,14 миллиона киловатт-часов 05.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 2,1% в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 13,4 миллиарда киловатт-часов, говорится на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За 11 месяцев 2025 года в Грузии было выработано 12,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 4,4% меньше, чем в январе-ноябре 2024 года. По данным Оператора, экспорт сократился на 51,2% по сравнению с 11 месяцами прошлого года и составил более 511,14 миллиона киловатт-часов. В этот период Грузия вывезла 7,18 миллиона киловатт-часов электроэнергии в Россию, 50,14 млн кВт·ч – в Азербайджан, 52,41 млн кВт·ч – в Армению и 401,41 млн кВт·ч – в Турцию. Кроме того, в январе-ноябре 2025 года Грузия импортировала 1,3 миллиарда киловатт-часов, что на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. 63,5% импорта пришелся на Россию, откуда завезли 800,33 миллиона киловатт-часов, 29,6% – на Азербайджан, 372,90 млн кВт·ч и 6,9% – на Армению, 87,19 млн кВт·ч. В январе-ноябре 2025 года Грузия не покупала электроэнергию у Турции. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

