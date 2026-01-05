https://sputnik-georgia.ru/20260105/tramp-nazval-sleduyuschie-tseli-posle-maduro-296528503.html

Трамп назвал следующие цели после Мадуро

Трамп назвал следующие цели после Мадуро

Sputnik Грузия

Президент Колумбии решительно отверг обвинения Трампа в свой адрес, отметив, что за годы борьбы с наркокартелями его имя ни разу не фигурировало в судебных... 05.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-05T12:31+0400

2026-01-05T12:31+0400

2026-01-05T15:09+0400

в мире

политика

сша

колумбия

дания

дональд трамп

николас мадуро

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/11/295413524_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_1b2307c803bf682f3b0e8776c95d03c7.jpg

ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Президент США Дональд Трамп через день после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги сделал ряд заявлений насчет планов по Колумбии и Гренландии.Трамп не исключил проведения военной операции в Колумбии, обвинив президента страны в производстве кокаина.По его словам, президент Колумбии Густаво Петро владеет кокаиновыми заводами, однако заниматься производством наркотика ему осталось недолго."Это будет операция со стороны США", – подчеркнул Трамп.Сам президент Колумбии призвал Трампа прекратить распространять клевету в его адрес, отметив, что за десятилетия борьбы с колумбийскими наркокартелями его имя ни разу не звучало в судебных материалах."Решительно отвергаю заявления Трампа, происходящие от неосведомленности. Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас", – написал Петро в соцсети X.Стратегически важный регионСнова заговорил Трамп и о Гренландии как о важном регионе не только для США, но и для Евросоюза.Он отметил, что Дания сама не сможет обеспечить безопасность для США, в то время как корабли России и Китая якобы уже окружили остров.Еще до вступления в должность главы государства Трамп неоднократно поднимал вопрос о принадлежности острова и его возможном присоединении к США. Он полагает, что, несмотря на небольшую численность населения, Гренландия играет ключевую роль в вопросах обороны и безопасности.В январе 2025 года американский лидер опубликовал ролик, в котором жители Гренландии просят его купить остров. Затем он сообщил, что Вашингтону удастся получить контроль над Гренландией, несмотря на протесты со стороны Дании. В мае президент сообщил, что Белый дом может отправить войска для захвата острова.При этом ни одна политическая партия Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают идею о присоединении к США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

колумбия

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, сша, колумбия, дания, дональд трамп, николас мадуро