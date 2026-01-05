https://sputnik-georgia.ru/20260105/vysokie-tseny-na-prodovolstvie-v-gruzii-nazvan-sostav-pravitelstvennoy-komissii-296531061.html

Высокие цены на продовольствие в Грузии: назван состав правительственной комиссии

Высокие цены на продовольствие в Грузии: назван состав правительственной комиссии

Sputnik Грузия

Премьер-министр Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в конце декабря 2025 года 05.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-05T23:22+0400

2026-01-05T23:22+0400

2026-01-05T23:22+0400

грузия

новости

экономика

общество

минздрав

сгб

мамука мдинарадзе

ираклий кобахидзе

мариам квривишвили

цены

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/12/262969912_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b4c13afe1cdf0bac94ce614949aefd84.jpg

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Семь человек вошли в состав правительственной координационной комиссии по вопросам цен на продовольственные товары в Грузии, говорится в постановлении правительства. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. В конце декабря премьер возглавил комиссию. Согласно постановлению правительства Грузии, в состав комиссии вошли: Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество, минздрав, сгб, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, мариам квривишвили, цены