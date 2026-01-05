https://sputnik-georgia.ru/20260105/vysokie-tseny-na-prodovolstvie-v-gruzii-nazvan-sostav-pravitelstvennoy-komissii-296531061.html
Высокие цены на продовольствие в Грузии: назван состав правительственной комиссии
Премьер-министр Грузии заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в конце декабря 2025 года 05.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Семь человек вошли в состав правительственной координационной комиссии по вопросам цен на продовольственные товары в Грузии, говорится в постановлении правительства. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. В конце декабря премьер возглавил комиссию. Согласно постановлению правительства Грузии, в состав комиссии вошли: Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Семь человек вошли в состав правительственной координационной комиссии по вопросам цен на продовольственные товары в Грузии, говорится в постановлении правительства.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости изучить рост цен на продукты в начале декабря 2025 года. Он отметил, что что наценка в магазинах в среднем составляет 86% и может свидетельствовать о картельной договоренности. В конце декабря премьер возглавил комиссию.
Согласно постановлению правительства Грузии, в состав комиссии вошли:
глава Минэкономики Мариам Квривишвили,
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили,
министр финансов Лаша Хуцишвили,
глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе,
глава СГБ Мамука Мдинарадзе,
глава Администрации правительства Леван Жоржолиани,
председатель Агентства конкуренции и защиты прав потребителей Ираклий Леквинадзе.
Вопрос роста цен в феврале изучат временная парламентская комиссия и Служба государственной безопасности Грузии. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили и представители сетевых магазинов страны.