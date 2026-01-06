https://sputnik-georgia.ru/20260106/cheburashka-2-vozglavil-rossiyskiy-prokat-po-kassovym-sboram-296535143.html
"Чебурашка 2" возглавил российский прокат по кассовым сборам
"Чебурашка 2" возглавил российский прокат по кассовым сборам
Фильм "Чебурашка 2" за пять дней проката собрал более трех миллиардов рублей
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik.
Кассовые сборы фильма – лидера российского проката "Чебурашка 2" превысили три миллиарда рублей за пять дней, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com
.
Сиквел истории о Чебурашке вышел в прокат в первый день 2026 года. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий – собрала уже второй миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.
Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС Фонда кино, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 5,6 миллиона зрителей.
Фильм также значительно опережает конкурентов новогоднего проката. Так, его кассовые сборы более чем на 1 млрд рублей превышают показатели картины "Буратино", собравшей к 5 января около 1,2 млрд рублей. По числу зрителей "Чебурашка 2" также лидирует: "Буратино" привлек 2,3 млн человек, "Простоквашино" – 2,4 млн.
Кроме того, по данным портала kinobusiness.com, "Чебурашка 2" занял третье место в международном рейтинге кассовых сборов, уступив зарубежным проектам "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
Министр культуры Ольга Любимова ранее называла картину одной из ключевых премьер новогоднего проката. Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко на премьере отметил, что картина посвящена теме семьи и взаимоотношений между родителями и детьми.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Что касается первой части "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже, то ее также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.