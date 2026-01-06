https://sputnik-georgia.ru/20260106/cheburashka-2-vozglavil-rossiyskiy-prokat-po-kassovym-sboram-296535143.html

"Чебурашка 2" возглавил российский прокат по кассовым сборам

"Чебурашка 2" возглавил российский прокат по кассовым сборам

Sputnik Грузия

Фильм "Чебурашка 2" за пять дней проката собрал более трех миллиардов рублей 06.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-06T10:49+0400

2026-01-06T10:49+0400

2026-01-06T12:15+0400

россия

новости

в мире

сергей гармаш

культура

культура

кино

кино

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/06/296534943_184:0:1256:603_1920x0_80_0_0_531e41e0b83346e9b10e43352c1bd9ee.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Кассовые сборы фильма – лидера российского проката "Чебурашка 2" превысили три миллиарда рублей за пять дней, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.Сиквел истории о Чебурашке вышел в прокат в первый день 2026 года. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на третий – собрала уже второй миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три миллиарда рублей к девятому дню проката.Ежедневно фильм посещает порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС Фонда кино, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 5,6 миллиона зрителей.Фильм также значительно опережает конкурентов новогоднего проката. Так, его кассовые сборы более чем на 1 млрд рублей превышают показатели картины "Буратино", собравшей к 5 января около 1,2 млрд рублей. По числу зрителей "Чебурашка 2" также лидирует: "Буратино" привлек 2,3 млн человек, "Простоквашино" – 2,4 млн.Кроме того, по данным портала kinobusiness.com, "Чебурашка 2" занял третье место в международном рейтинге кассовых сборов, уступив зарубежным проектам "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".Министр культуры Ольга Любимова ранее называла картину одной из ключевых премьер новогоднего проката. Режиссер фильма Дмитрий Дьяченко на премьере отметил, что картина посвящена теме семьи и взаимоотношений между родителями и детьми.Что касается первой части "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже, то ее также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, сергей гармаш, культура, культура, кино, кино