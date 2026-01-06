https://sputnik-georgia.ru/20260106/es-bolshe-ne-yavlyaetsya-garantom-mezhdunarodnogo-poryadka---papuashvili-o-sobytiyakh-v-venesuele-296535328.html
ЕС больше не является гарантом международного порядка – Папуашвили о событиях в Венесуэле
ЕС больше не является гарантом международного порядка – Папуашвили о событиях в Венесуэле
Sputnik Грузия
Брюссель, при необходимости, не колеблясь, воспользуется нарушением мирового порядка и использует его в своих целях, заявил спикер грузинского парламента 06.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-06T11:57+0400
2026-01-06T11:57+0400
2026-01-06T12:22+0400
венесуэла
брюссель
сша
грузия
новости
в мире
шалва папуашвили
политика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c0ddcbc97c0e7fa79bd82bd442869ee.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. События в Венесуэле подтвердили, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В субботу, 3 января, США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Президент Мадуро с женой захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны. "Операция в Венесуэле, продлившаяся несколько минут, подтвердила и то, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует и, похоже, никогда больше им не станет", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети. Более того, по словам спикера, выяснилось, что Брюссель, при необходимости, не колеблясь, воспользуется нарушением мирового порядка, использует его в своих целях и постарается извлечь пользу. "Действия Брюсселя против Грузии, нарушающие международное право, также являются хорошим тому доказательством", – добавил Папуашвили. Как подчеркнул один из лидеров "Грузинской мечты", международная буря, разразившаяся в первые дни января и только набирающая силу, еще больше укрепила план властей на 2026 год – не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии. "Нас поддерживают люди, которые хотят мира и процветания в независимой и единой Грузии. Каждое слово и действие продажных грузин, которые прославляют иностранцев, лишь подтверждают, что только "Грузинская мечта" может достичь этой цели, и никто и ничто не сможет помешать нам ее достичь", – сказал Папуашвили. Он также отметил, что неизменными остаются две главные задачи грузинских властей: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благополучия грузинского народа. "В борьбе за территориальную целостность нет места политическим чувствам и иллюзиям. Государство и правительство, не признающие территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа – это фундаментальная истина", – заявил Папуашвили. Как отметил председатель парламента, в эти дни общество снова увидело группу людей, которые "сначала тоскуют по событиям на Майдане в Киеве 2013-2014 годов и последующей смене власти, затем по событиям в Непале – протестам поколения Z и отставке премьера, а теперь по Венесуэле". Это группа людей, которые "любят чужой флаг", которые потеряли надежду на поддержку народа, цепляются за надежду на внешние силы и мечтают о "бомбах демократии" и "ракетах либерализма", подчеркнул Папуашвили. Как ранее заявили в МИД Грузии, власти внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и надеются, что дальнейшие процессы будут соответствовать интересам венесуэльского народа. В воскресенье, 4 января, стало известно, что Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент республики Делси Родригес примет на себя и будет осуществлять в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента. После ракетного удара США в субботу Родригес заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
венесуэла
брюссель
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/1a/293523694_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_c68e665fd293486f9613523f732ee793.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
венесуэла, брюссель, сша, грузия, новости, в мире, шалва папуашвили, политика, политика
венесуэла, брюссель, сша, грузия, новости, в мире, шалва папуашвили, политика, политика
ЕС больше не является гарантом международного порядка – Папуашвили о событиях в Венесуэле
11:57 06.01.2026 (обновлено: 12:22 06.01.2026)
Брюссель, при необходимости, не колеблясь, воспользуется нарушением мирового порядка и использует его в своих целях, заявил спикер грузинского парламента
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. События в Венесуэле подтвердили, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В субботу, 3 января, США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Президент Мадуро с женой захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны.
"Операция в Венесуэле, продлившаяся несколько минут, подтвердила и то, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует и, похоже, никогда больше им не станет", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети.
Более того, по словам спикера, выяснилось, что Брюссель, при необходимости, не колеблясь, воспользуется нарушением мирового порядка, использует его в своих целях и постарается извлечь пользу.
"Действия Брюсселя против Грузии, нарушающие международное право, также являются хорошим тому доказательством", – добавил Папуашвили.
Как подчеркнул один из лидеров "Грузинской мечты", международная буря, разразившаяся в первые дни января и только набирающая силу, еще больше укрепила план властей на 2026 год – не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии.
"Нас поддерживают люди, которые хотят мира и процветания в независимой и единой Грузии. Каждое слово и действие продажных грузин, которые прославляют иностранцев, лишь подтверждают, что только "Грузинская мечта" может достичь этой цели, и никто и ничто не сможет помешать нам ее достичь", – сказал Папуашвили.
Он также отметил, что неизменными остаются две главные задачи грузинских властей: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благополучия грузинского народа.
"В борьбе за территориальную целостность нет места политическим чувствам и иллюзиям. Государство и правительство, не признающие территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа – это фундаментальная истина", – заявил Папуашвили.
Как отметил председатель парламента, в эти дни общество снова увидело группу людей, которые "сначала тоскуют по событиям на Майдане в Киеве 2013-2014 годов и последующей смене власти, затем по событиям в Непале – протестам поколения Z и отставке премьера, а теперь по Венесуэле".
Это группа людей, которые "любят чужой флаг", которые потеряли надежду на поддержку народа, цепляются за надежду на внешние силы и мечтают о "бомбах демократии" и "ракетах либерализма", подчеркнул Папуашвили.
Как ранее заявили в МИД Грузии, власти внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и надеются, что дальнейшие процессы будут соответствовать интересам венесуэльского народа.
В воскресенье, 4 января, стало известно, что Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент республики Делси Родригес примет на себя и будет осуществлять в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента. После ракетного удара США в субботу Родригес заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии.