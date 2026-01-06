https://sputnik-georgia.ru/20260106/es-bolshe-ne-yavlyaetsya-garantom-mezhdunarodnogo-poryadka---papuashvili-o-sobytiyakh-v-venesuele-296535328.html

ЕС больше не является гарантом международного порядка – Папуашвили о событиях в Венесуэле

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. События в Венесуэле подтвердили, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В субботу, 3 января, США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. Президент Мадуро с женой захвачены американскими спецслужбами и вывезены из страны. "Операция в Венесуэле, продлившаяся несколько минут, подтвердила и то, что Европейский союз, как гарант международного порядка и глобальный геополитический игрок, больше не существует и, похоже, никогда больше им не станет", – написал Папуашвили на своей странице в социальной сети. Более того, по словам спикера, выяснилось, что Брюссель, при необходимости, не колеблясь, воспользуется нарушением мирового порядка, использует его в своих целях и постарается извлечь пользу. "Действия Брюсселя против Грузии, нарушающие международное право, также являются хорошим тому доказательством", – добавил Папуашвили. Как подчеркнул один из лидеров "Грузинской мечты", международная буря, разразившаяся в первые дни января и только набирающая силу, еще больше укрепила план властей на 2026 год – не отклоняться от политики мира и не вмешиваться в чужие сценарии. "Нас поддерживают люди, которые хотят мира и процветания в независимой и единой Грузии. Каждое слово и действие продажных грузин, которые прославляют иностранцев, лишь подтверждают, что только "Грузинская мечта" может достичь этой цели, и никто и ничто не сможет помешать нам ее достичь", – сказал Папуашвили. Он также отметил, что неизменными остаются две главные задачи грузинских властей: восстановление территориальной целостности страны и обеспечение благополучия грузинского народа. "В борьбе за территориальную целостность нет места политическим чувствам и иллюзиям. Государство и правительство, не признающие территориальную целостность Грузии, никогда не смогут быть друзьями грузинского народа – это фундаментальная истина", – заявил Папуашвили. Как отметил председатель парламента, в эти дни общество снова увидело группу людей, которые "сначала тоскуют по событиям на Майдане в Киеве 2013-2014 годов и последующей смене власти, затем по событиям в Непале – протестам поколения Z и отставке премьера, а теперь по Венесуэле". Это группа людей, которые "любят чужой флаг", которые потеряли надежду на поддержку народа, цепляются за надежду на внешние силы и мечтают о "бомбах демократии" и "ракетах либерализма", подчеркнул Папуашвили. Как ранее заявили в МИД Грузии, власти внимательно следят за развитием событий в Венесуэле и надеются, что дальнейшие процессы будут соответствовать интересам венесуэльского народа. В воскресенье, 4 января, стало известно, что Верховный суд Венесуэлы постановил, что исполнительный вице-президент республики Делси Родригес примет на себя и будет осуществлять в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента. После ракетного удара США в субботу Родригес заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

