Инфляция в Грузии за 2026 год выше целевого показателя

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2025 года к декабрю 2024 года) в Грузии составила 4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). За предыдущий месяц годовая инфляция (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024 года) в Грузии составляла 4,8%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (8,8%), в сферах здравоохранения (7,0%), гостиниц и ресторанов (6,9%), на алкогольную и табачную продукцию (4,4%), в области образования (2,1%), а также на коммунальные услуги (0,3%). Цены снизились на связь (4,7%), отдых и развлечения (1,6%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,6%), транспорт (0,6%) и коммунальные услуги (0,3%). В декабре 2025 года, по сравнению с ноябрем 2025 года, уровень дефляции составил 0,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

