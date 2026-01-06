https://sputnik-georgia.ru/20260106/kak-budet-prokhodit-prizyv-na-srochnuyu-sluzhbu-v-gruzii-v-2026-godu-296544520.html
Как будет проходить призыв на срочную службу в Грузии в 2026 году
Как будет проходить призыв на срочную службу в Грузии в 2026 году
Призыв будет проходить в несколько этапов и продлится с 1 января по 10 декабря 2026 года
Как будет проходить призыв на срочную службу в Грузии в 2026 году
22:35 06.01.2026 (обновлено: 23:36 06.01.2026)
Призыв будет проходить в несколько этапов и продлится с 1 января по 10 декабря 2026 года
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. На срочную службу в силах обороны Грузии в 2026 году планируется призвать 5,8 тысячи лиц в возрасте от 18 до 27 лет, говорится в постановлении правительства Грузии.
Призыв будет проходить в несколько этапов и продлится с 1 января по 10 декабря 2026 года.
С 1 марта в армию будут призваны призывники для прохождения службы в боевых подразделениях. Срок их службы составит 6 месяцев.
Призыв на срочную службу в подразделениях боевой поддержки и боевого обеспечения будет осуществляться в четыре этапа. Срок службы составит 8 месяцев. Призыв в эти подразделения будет проходить с 1 марта, с 1 июня, с 1 октября и с 1 декабря.
Призыв на получение звания младшего командного состава, на штатную должность или по специальности начнется с 1 октября. Срок службы составит 11 месяцев.
Призывников призывают на срочную службу в случайном порядке, данные выдает электронная программа из общего списка граждан Грузии мужского пола от 18 до 27 лет. Женщины могут пройти военную службу лишь по собственному желанию.
Для тех, кто не желает по убеждениям или вероисповеданию служить в армии, предлагается альтернативная служба.