Какой сегодня церковный праздник: 6 января 2026 года

По православному церковному календарю 6 января отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник, последний день поста перед Рождеством... 06.01.2026, Sputnik Грузия

религия

справки

календарь религиозных праздников

По церковному календарю 6 января отмечают день памяти святых Евгении, Клавдии, Прота, Иакинфа и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Рождественский СочельникПо церковному календарю 6 января отмечают Рождественский Сочельник, или Навечерие Рождества Христова – предпразднество, последний день поста перед Рождеством Сына Божьего.По православному церковному календарю Рождество Христово празднуют 7 января.Рождественский пост установлен в древние времена с тем, чтобы люди молитвой и покаянием очистились перед праздником и встретили Рождество Спасителя с чистым сердцем.Богослужебное название Рождественского Сочельника – Навечерие, оно длиннее и торжественнее, чем обычное. Служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром. После литургии на середину храма выносится свеча. Перед ней священники поют тропарь Рождества, так как свеча символизирует Вифлеемскую звезду, которая возвестила миру, что родился Христос.Священнослужители считают, что предпразднество, специально выделенное в церковном календаре, и необычная служба помогают верующим приблизиться к пониманию того, что произошло в ночь, следующую за Сочельником, две тысячи лет назад.Святые мученикиПо церковному календарю 6 января поминают преподобномучеников Евгению, Прота, Иакинфа и мученицу Клавдию, пострадавших за веру в III веке.Евгения родилась в богатой и знатной семье в Риме, но жила в Александрии, куда ее отца император Коммод (180–192) отправил наместником Египта.Многие знатные юноши добивались руки доброй, красивой и образованной девушки. Но Евгения вступать в брак не хотела. Она, втайне от родителей, переодевшись в мужскую одежду, в сопровождении двух рабов – Прота и Иакинфа, ушла в мужской монастырь.В обители все трое приняли крещение от епископа Элия, которому в видении было открыто, кто на самом деле молодой юноша, и он благословил ее в образе монаха Евгения.Однажды молодая вдова, воспылав страстью к юному иноку, отвергнувшему ее любовь, обвинила его в попытке изнасилования. Представ перед правителем Египта, то есть своим отцом, Евгения вынуждена была открыть свою тайну. Родные обрадовались, найдя дочь, которую долго оплакивали, и приняли крещение.По доносу язычников, отца Евгении сместили с поста правителя, а христиане Александрии избрали его своим епископом. Новый правитель подослал к святителю убийц – епископ мученически скончался от ран, нанесенных ему во время уединенной молитвы.Овдовев, Клавдия с дочерью уехала в свое поместье, находившееся недалеко от Рима, где Евгения продолжила иноческую жизнь. Клавдия, устроив странноприимный дом, служила вдовам, а дочь многих обратила в истинную веру.Через несколько лет император Галлиен (260–268) вновь начал преследование христиан – многих из них приютили святые Клавдия и Евгения. За это их схватили и подвергли жестоким пыткам. Евгению казнили в праздник Рождества Христова. Вскоре после этого казнили и Клавдию, а мучеников Прота и Иакинфа обезглавили. Произошло это в 262 году.ИмениныПо церковному календарю 6 января именины отмечают Евгения, Клавдия, Иннокентий, Николай и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

