Курс лари на вторник – 2,6968 GEL/$
Курс лари на вторник – 2,6968 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0005 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 января в размере 2,6968 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0005 по отношению к доллару.
2026
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 января в размере 2,6968 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0005 по отношению к доллару.