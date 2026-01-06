https://sputnik-georgia.ru/20260106/nepogoda-otstupila-gruzinskaya-zheleznaya-doroga-vozobnovlyaet-reysy-v-zapadnuyu-gruziyu-296535826.html
Непогода отступила: "Грузинская железная дорога" возобновляет рейсы в Западную Грузию
Недавняя отмена рейсов не коснулась лишь поезда Тбилиси-Батуми-Тбилиси 06.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. "Грузинская железная дорога" с 9 января возобновляет ряд рейсов в западном направлении, отмененных из-за непогоды, сообщили в компании. Из-за сложных метеорологических условий в Западной Грузии 2 января движение поездов по основным и пригородным направлениям было временно приостановлено. "Уважаемые пассажиры, хотели бы сообщить вам, что с 9 января этого года возобновятся следующие рейсы: №870/869 Тбилиси-Зугдиди-Тбилиси, №874/873 Тбилиси-Поти-Тбилиси, №854/853 Тбилиси-Озургети-Тбилиси", – говорится в сообщении. Кроме того, стоимость билетов на отмененные рейсы будет полностью возмещена пассажирам. Недавняя отмена рейсов не коснулась лишь поезда Тбилиси-Батуми-Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
