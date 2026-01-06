https://sputnik-georgia.ru/20260106/podrostkovaya-prestupnost-v-gruzii--glavnoe-296541935.html
Подростковая преступность в Грузии – главное
06.01.2026
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В Грузии за совершение различных преступлений в январе-ноябре 2025 года были задержаны 688 человек в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в материалах Национальной службы статистики. Из них 40% были задержаны в Тбилиси. На втором месте по числу подростков, совершивших преступления, – Аджария, на третьем – регион Имерети. Основная часть задержанных подростков обвиняется в воровстве, на втором месте – грабеж. Кроме того, среди совершенных подростками преступлений – угрозы, нанесение вреда здоровью и преступления, связанные с наркотиками. Между тем с 1 января по 1 декабря 2025 года пострадавшими от различных преступлений признали 1 328 лиц до 18 лет. Основная часть из них – жертвы семейного насилия и избиений. Кроме того, 170 подростков за 11 месяцев 2025 года были признаны жертвами сексуальных преступлений, таких как изнасилование, секс с лицом, не достигшим 16 лет (возраст согласия в Грузии), и развратные действия. В Грузии действует закон о защите несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. А вот соучастие или вовлечение подростков в совершение преступления стало новым отягчающим обстоятельством для совершеннолетних преступников в Грузии с 1 января и повлечет увеличение для них сроков наказания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
