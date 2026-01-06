Рождественское шествие "Алило" в Тбилиси: в схему движения транспорта внесены изменения

https://sputnik-georgia.ru/20260106/rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-v-tbilisi-v-skhemu-dvizheniya-transporta-vneseny-izmeneniya-296539177.html

Шествие начнется с площади Первой Республики в 14:00 06.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В связи с традиционным рождественским шествием "Алило" в Тбилиси 7 января движение транспорта по некоторым улицам столицы будет ограничено, сообщили в мэрии города. История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главной его целью является благотворительность – жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и делают денежные пожертвования, которые в последующие дни распределяют среди неимущих, детей-сирот и отправляют в дома престарелых. Шествие начнется с площади Первой Республики в 14:00 и продлится до 16:00. В это время центральные улицы будут частично перекрыты, а автомобили смогут передвигаться по альтернативным маршрутам. С улицы Мераба Костава на улицу Георгия Ахвледиани и Лео Киачели можно будет попасть через улицы Вашловани и Экаладзе. Также автомобили, движущиеся с улицы Реваза Табукашвили в направлении улицы Мераба Костава, вместо площади Первой Республики смогут проехать только по проспекту Руставели. С площади Первой Республики в направлении площади Свободы движение транспорта будет возможно по улицам Георгия Леонидзе, Павле Ингороква, Александра Чавчавадзе, Грибоедова, Николоза Бараташвили и Реваза Табукашвили. С проспекта Петре Меликишвили попасть на другие улицы района Мтацминда можно будет через улицы Симона Джанашия, Иване Тархнишвили, Тамар Човелидзе и Михаила Зандукели, а затем по улицам Васила Барнова, Якоба Гогебашвили, Маро Макашвили и братьев Какабадзе. В обратном направлении водители смогут попасть на проспект Меликишвили и к станции метро "Руставели" по улицам Грибоедова, Маро Макашвили, Васила Барнова, Михаила Зандукели и Акакия Шанидзе. Автомобили, движущиеся от станции метро "Руставели" в сторону площади Свободы, смогут передвигаться по проспекту Руставели до пересечения с улицей Георгия Чантурия, а затем — по улице Чантурия и правой набережной Куры. С 15:00 примерно на 30 минут автомобильное движение на площади Свободы будет полностью ограничено. В этот период проезд будет разрешен до пандуса у моста Николоза Бараташвили и со стороны проспекта Руставели — до улицы Георгия Чантурия. Также будет ограничено движение с улиц Коте Абхазии и Шалвы Дадиани в направлении площади Свободы. С площади Свободы шествие продолжится в направлении кафедрального собора Святой Троицы — Самеба. При ограничении движения на улице Бараташвили автомобили, направляющиеся в сторону площади Свободы, смогут ехать по правой набережной Куры и улице Коте Абхази, а в направлении Авлабари — через Сухой мост, по улицам Косты Хетагурова и левой набережной Куры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

