https://sputnik-georgia.ru/20260106/v-pervye-dni-novogo-goda-iz-gruzii-deportirovali-bolee-desyati-inostrantsev-296535958.html

В первые дни Нового года из Грузии депортировали более десяти иностранцев

В первые дни Нового года из Грузии депортировали более десяти иностранцев

Sputnik Грузия

За прошедший год общее число высланных из Грузии иностранных граждан составило 1 311 человек 06.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-06T16:17+0400

2026-01-06T16:17+0400

2026-01-06T16:17+0400

грузия

новости

общество

куба

иран

туркменистан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Департамент миграции министерства внутренних дел в первые дни Нового года депортировал из Грузии 13 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в результате комплексных мер из страны высланы граждане Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана. За прошедший год общее число высланных из Грузии иностранных граждан составило 1 311 человек. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в Грузию. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

куба

иран

туркменистан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, куба, иран, туркменистан