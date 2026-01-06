https://sputnik-georgia.ru/20260106/v-pervye-dni-novogo-goda-iz-gruzii-deportirovali-bolee-desyati-inostrantsev-296535958.html
В первые дни Нового года из Грузии депортировали более десяти иностранцев
В первые дни Нового года из Грузии депортировали более десяти иностранцев
За прошедший год общее число высланных из Грузии иностранных граждан составило 1 311 человек 06.01.2026
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Департамент миграции министерства внутренних дел в первые дни Нового года депортировал из Грузии 13 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. Так, в результате комплексных мер из страны высланы граждане Туркменистана, Ирана, Кубы, Турции, Таиланда и Азербайджана. За прошедший год общее число высланных из Грузии иностранных граждан составило 1 311 человек. В соответствии с действующим законодательством высланным лицам был запрещен въезд в Грузию. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
В первые дни Нового года из Грузии депортировали более десяти иностранцев
За прошедший год общее число высланных из Грузии иностранных граждан составило 1 311 человек
