В Тбилиси простились с Николаем Свентицким

В столице Грузии состоялась церемония прощания с известным грузинским деятелем искусств Николаем Свентицким, который скончался на 70-м году жизни 06.01.2026, Sputnik Грузия

Проводить его в последний путь пришли представители культурного сообщества, журналисты, писатели, режиссёры, а также представители Секции интересов Российской Федерации. На церемонии присутствовали и актёры Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова – коллектива, с которым была неразрывно связана большая часть жизни Свентицкого.Николай Свентицкий посвятил Грибоедовскому театру около 40 лет, пройдя путь от администратора до директора. Его деятельность сыграла значительную роль в развитии театра и сохранении российско-грузинской культурной миссии.

