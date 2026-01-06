https://sputnik-georgia.ru/20260106/v-tbilisi-prostilis-s-nikolaem-sventitskim-296543703.html
В Тбилиси простились с Николаем Свентицким
В Тбилиси простились с Николаем Свентицким
Sputnik Грузия
В столице Грузии состоялась церемония прощания с известным грузинским деятелем искусств Николаем Свентицким, который скончался на 70-м году жизни 06.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-06T19:35+0400
2026-01-06T19:35+0400
2026-01-06T20:14+0400
мультимедиа
видео
россия
тбилиси
николай свентицкий
видео-новости из грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/06/296543517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7491042a454431d7448165bc8a8f9f83.jpg
Проводить его в последний путь пришли представители культурного сообщества, журналисты, писатели, режиссёры, а также представители Секции интересов Российской Федерации. На церемонии присутствовали и актёры Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова – коллектива, с которым была неразрывно связана большая часть жизни Свентицкого.Николай Свентицкий посвятил Грибоедовскому театру около 40 лет, пройдя путь от администратора до директора. Его деятельность сыграла значительную роль в развитии театра и сохранении российско-грузинской культурной миссии.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/06/296543517_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2d7f199f9e35ccadb86fa471accb88e7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, тбилиси, николай свентицкий, видео, видео-новости из грузии
мультимедиа, видео, россия, тбилиси, николай свентицкий, видео, видео-новости из грузии
В Тбилиси простились с Николаем Свентицким
19:35 06.01.2026 (обновлено: 20:14 06.01.2026)
В столице Грузии состоялась церемония прощания с известным грузинским деятелем искусств Николаем Свентицким, который скончался на 70-м году жизни
Проводить его в последний путь пришли представители культурного сообщества, журналисты, писатели, режиссёры, а также представители Секции интересов Российской Федерации. На церемонии присутствовали и актёры Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова – коллектива, с которым была неразрывно связана большая часть жизни Свентицкого.
Николай Свентицкий посвятил Грибоедовскому театру около 40 лет, пройдя путь от администратора до директора. Его деятельность сыграла значительную роль в развитии театра и сохранении российско-грузинской культурной миссии.