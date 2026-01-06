https://sputnik-georgia.ru/20260106/vrach-v-gruzii-dominiruet-gonkongskiy-gripp-296543260.html
Врач: в Грузии доминирует "гонконгский грипп"
06.01.2026
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Из всех лабораторно подтвержденных случаев респираторных инфекций в Грузии 70% приходятся на вирусы гриппа, при этом ведущим среди них является вирус типа H3N2, т. н. "гонконгский грипп", заявил главный врач Центральной детской больницы им. Иашвили, профессор Иване Чхаидзе на пресс-конференции. H3N2, "гонконгский грипп" – это штамм вируса гриппа типа А, вызывающий сезонные эпидемии и пандемии, известный с 1968 года, характеризуется острым началом, высокой температурой, головной болью, мышечной болью, кашлем, а у детей и пожилых людей может протекать тяжелее, с осложнениями – пневмония, обострения хронических болезней. Сравнивая текущую ситуацию с прошлым годом, Чхаидзе отметил, что уровень инфицирования пока не превышает показатели прошлого года. "В феврале прошлого года уровень инфицирования был выше, чем сейчас. При этом в амбулаторных и стационарных учреждениях максимальные показатели еще не достигнуты, хотя по сравнению с прошлым годом они несколько выше", – добавил Чхаидзе. По его словам, пока рано говорить о том, что пик распространения гриппа в стране достигнут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
