Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут найти работу
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут найти работу
06.01.2026
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. До 400 вынужденных переселенцев и экомигрантов получили технику и инструменты для получения дополнительного источника дохода, говорится в сообщении Агентства по делам вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода. Для того, чтобы принять участие в программе помощи самозанятым, вынужденные переселенцы и экомигранты предоставили документы о том, что они действительно получили профессию и уже имеют опыт работы. Список лиц, которые получили инструменты, отобрала специальная комиссия, которая оценила все заявки и выбрала лучших, кому инструменты нужны для начала своего дела или расширения деятельности. Как отмечает Агентство, подобная программа поможет вынужденным переселенцам и экомигрантам в трудоустройстве и получении дохода от самозанятости. Согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии, на 2024 год самозанятыми в Грузии считаются 68,5% трудоустроенных в стране. При этом число самозанятых за 10 лет увеличилось на 4,8 процентных пункта.
