США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины – СМИ

Джаред Кушнер отметил, что президент США в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным 07.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи в Париже, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.По данным издания, изначально ожидалось, что Вашингтон сделает это, однако документ подписали лишь представители "коалиции желающих", в которую Штаты не входят.Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.Позиция СШАСпецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он добавил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.Обсуждение американского мирного планаВ начале декабря российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО.В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, во время беседы глава Белого дома допустил изменение подхода в работе с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что Москва после действий Киева пересмотрит переговорную позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

