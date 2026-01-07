https://sputnik-georgia.ru/20260107/draka-v-rozhdestvo--zaderzhan-inostranets-296548872.html

Драка в Рождество – задержан иностранец

Драка в Рождество – задержан иностранец

Sputnik Грузия

Гражданин Украины обвиняется в нанесении менее тяжкого вреда здоровью, и ему грозит до двух лет лишения свободы 07.01.2026

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Иностранец задержан в Тбилиси за нанесение ранений жителю столицы, сообщает МВД Грузии. Как установило следствие, 7 января мужчина на почве ссоры ножом ранил 22-летнего мужчину и скрылся с места преступления. Молодого человека удалось спасти. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого. Им оказался гражданин Украины 1995 года рождения. Он обвиняется в нанесении менее тяжкого вреда здоровью, и ему грозит до двух лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

