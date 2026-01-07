https://sputnik-georgia.ru/20260107/gruziya-otmechaet-rozhdestvo-khristovo--video-296550318.html

Грузия отмечает Рождество Христово – видео

В Грузии православные отмечают один из самых светлых и любимых христианских праздников — Рождество Христово — 7 января 07.01.2026, Sputnik Грузия

Уже с ночи с 6 на 7 января во всех храмах страны звучат праздничные богослужения, наполняя улицы и дома особой торжественной атмосферой.Этот день важен для каждого грузина: именно в Рождество родился Иисус Христос, Сын Божий. Интересно, что в церковном календаре праздник появился как отдельный уже в IV веке. До этого Рождество праздновали вместе с Крещением 6 января — праздник тогда назывался Богоявлением.Ночь с 6 на 7 января в Грузии особенно волшебна: в каждом доме зажигают свечи и ставят их у окон. Их свет виден прохожим и словно приглашает всех разделить тепло и радость этого святого дня.

