Грузия отмечает Рождество Христово – видео

14:48 07.01.2026 (обновлено: 15:48 07.01.2026)
В Грузии православные отмечают один из самых светлых и любимых христианских праздников — Рождество Христово — 7 января
Уже с ночи с 6 на 7 января во всех храмах страны звучат праздничные богослужения, наполняя улицы и дома особой торжественной атмосферой.
Этот день важен для каждого грузина: именно в Рождество родился Иисус Христос, Сын Божий. Интересно, что в церковном календаре праздник появился как отдельный уже в IV веке. До этого Рождество праздновали вместе с Крещением 6 января — праздник тогда назывался Богоявлением.
Ночь с 6 на 7 января в Грузии особенно волшебна: в каждом доме зажигают свечи и ставят их у окон. Их свет виден прохожим и словно приглашает всех разделить тепло и радость этого святого дня.